Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
23:55 11.03.2026
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ
Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова...
в мире, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, владимир зеленский, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ

Politico: Зеленский не стал признавать, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова Зеленского.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Вчера, 21:21
"Зеленский заявил, что он не верит, что "дипломатическое молчание" было бы "очень полезно", когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром", - пишет Politico, отмечая, что так Зеленский ответил на вопрос, не зашел ли он "слишком далеко" в своих физических угрозах Орбану.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру Виктору Орбану. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 22:13
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
