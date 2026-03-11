Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова Зеленского.

"Зеленский заявил, что он не верит, что "дипломатическое молчание" было бы "очень полезно", когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром", - пишет Politico, отмечая, что так Зеленский ответил на вопрос, не зашел ли он "слишком далеко" в своих физических угрозах Орбану.