https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080082738.html
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ
Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:55:00+03:00
2026-03-11T23:55:00+03:00
2026-03-11T23:55:00+03:00
в мире
венгрия
украина
словакия
виктор орбан
владимир зеленский
роберт фицо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_6c3b9f213a30bcf6c04ee1c98193cda2.jpg
https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080066213.html
https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080072559.html
венгрия
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe4847e1a701c107377a324f2a16ade7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, владимир зеленский, роберт фицо, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ
Politico: Зеленский не стал признавать, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова Зеленского.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии
встречей с боевиками ВСУ
из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС
для Украины
. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что Зеленский
угрозами в адрес Орбана
перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
"Зеленский заявил, что он не верит, что "дипломатическое молчание" было бы "очень полезно", когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром", - пишет Politico, отмечая, что так Зеленский ответил на вопрос, не зашел ли он "слишком далеко" в своих физических угрозах Орбану.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру Виктору Орбану. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.