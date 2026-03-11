Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.