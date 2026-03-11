Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 11.03.2026 (обновлено: 22:36 11.03.2026)
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта. РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и Украины

Владимир Зеленский
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта.
«
"Важно участие Европейского Союза, Германии в переговорном процессе. Потому что в этом треке есть тематика обновления Украины, инфраструктуры безопасности Европы, членства Украины в ЕС", — утверждает он.
Украинские военные
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:44

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваГерманияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
