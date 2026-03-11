https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080072559.html
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта. РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и Украины