Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
21:21 11.03.2026 (обновлено: 21:23 11.03.2026)
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации на Украину, заявил Владимир Зеленский, его слова передает агентство УНИАН.
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
золтан ковач
петер сийярто
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, золтан ковач, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Золтан Ковач, Петер Сийярто
Зеленский: контактов с Венгрией по нефтепроводу "Дружба" не будет

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации на Украину, заявил Владимир Зеленский, его слова передает агентство УНИАН.
"Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел сказал, что приехали какие-то люди", — сказал он.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе
Вчера, 20:34
По словам Зеленского, речь идет о частной поездке, никаких официальных встреч с украинской стороной не запланировано.
Ранее в среду представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Венгрия отправила на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком для оценки состояния нефтепровода "Дружба".
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:44
 
