https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2080066213.html
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации на Украину, заявил Владимир Зеленский, его слова передает агентство УНИАН. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:21:00+03:00
2026-03-11T21:21:00+03:00
2026-03-11T21:23:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
золтан ковач
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260311/filippo-2080059937.html
https://ria.ru/20260311/kiev-2079989387.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, золтан ковач, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Золтан Ковач, Петер Сийярто
Зеленский по-хамски высказался о венгерской делегации, прибывшей на Украину
Зеленский: контактов с Венгрией по нефтепроводу "Дружба" не будет