Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
11:41 11.03.2026 (обновлено: 22:50 11.03.2026)
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
Владимир Зеленский посетовал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупредил его о приближении третьей мировой войны, но...
Зеленский пожаловался, что Трамп не прислушался к его прогнозу о третьей мировой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупредил его о приближении третьей мировой войны, но американский лидер его не послушал.
"Я сказал, что будет третья мировая война. Президент (Трамп. — Прим. ред.) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить", — заявил Зеленский в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону, опубликованному на YouTube-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский забил тревогу из-за действий США в Иране, пишут СМИ
10 марта, 22:59
Он также отметил, что мир не готов к третьей мировой войне.
Трамп на прошлой неделе заявил газете Politico, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер также добавил, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава Белого дома отметил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.
До этого Трамп обвинял Зеленского в заигрывании с третьей мировой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана
10 марта, 17:39
 
