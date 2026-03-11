https://ria.ru/20260311/zelenskiy-2079906441.html
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
Зеленский набросился на Трампа из-за произошедшего в Белом доме
Владимир Зеленский посетовал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме предупредил его о приближении третьей мировой войны, но... РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский пожаловался, что Трамп не прислушался к его прогнозу о третьей мировой