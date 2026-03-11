Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко в суде признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду Советский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Дьяченко, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.

"Виновным себя признаю. Раскаиваюсь", - сказал Дьяченко, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.

В ноябре 2025 года СК завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Часть уголовных дел направлена в Советский суд Ростова-на-Дону, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.