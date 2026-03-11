Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении - РИА Новости, 11.03.2026
13:14 11.03.2026
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении - РИА Новости, 11.03.2026
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко в суде признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:14:00+03:00
2026-03-11T13:14:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
россия
происшествия, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении

РИА Новости: гендиректор 10-ГПЗ Дьяченко признал вину по делу о хищении

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко в суде признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Советский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Дьяченко, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Белгородской области завершили расследование хищений на фортификациях
8 марта, 11:13
"Виновным себя признаю. Раскаиваюсь", - сказал Дьяченко, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.
В ноябре 2025 года СК завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел направлена в Советский суд Ростова-на-Дону, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.
Избрание меры пресечения основателю издания Readovka Костылеву - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Основателя Readovka отправили в СИЗО по делу о хищении
27 февраля, 19:27
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
