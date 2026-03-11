https://ria.ru/20260311/zavod-2079940177.html
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко в суде признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей
ростов-на-дону
россия
Гендиректор завода в Ростове-на-Дону признал вину по делу о хищении
РИА Новости: гендиректор 10-ГПЗ Дьяченко признал вину по делу о хищении
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко в суде признал свою вину по делу о мошенничестве на 2,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Советский районный суд Ростова-на-Дону
приступил к слушанию дела в отношении Дьяченко, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ
("Мошенничество"). Прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.
"Виновным себя признаю. Раскаиваюсь", - сказал Дьяченко, отвечая на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину.
В ноябре 2025 года СК
завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.
Часть уголовных дел направлена в Советский суд Ростова-на-Дону, другие - в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
По данным следствия, в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.