В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 11.03.2026 (обновлено: 10:47 11.03.2026)
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители - РИА Новости, 11.03.2026
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители
Дрон ВСУ ударил по гражданской машине на въезде в Васильевку Запорожской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
происшествия, вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители

В запорожской Васильевке 2 мирных жителя пострадали при ударе дрона ВСУ по авто

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на въезде в город Васильевку
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на въезде в город Васильевку - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ на въезде в город Васильевку
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по гражданской машине на въезде в Васильевку Запорожской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На въезде в город Васильевку беспилотный летательный аппарат противника атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадали мирные жители — мужчины 1961 и 1987 года рождения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
