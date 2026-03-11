https://ria.ru/20260311/zaporozhskaya-2079886755.html
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители
Дрон ВСУ ударил по гражданской машине на въезде в Васильевку Запорожской области, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
В Запорожской области дрон ВСУ ударил по машине, пострадали мирные жители
