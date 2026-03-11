https://ria.ru/20260311/zakharova-2079994166.html
В МИД назвали удары по Брянску очередным чудовищным преступлением Киева
В МИД назвали удары по Брянску очередным чудовищным преступлением Киева - РИА Новости, 11.03.2026
В МИД назвали удары по Брянску очередным чудовищным преступлением Киева
Ракетные удары ВСУ по Брянску - это очередное чудовищное преступление Киева против мирного населения России, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:02:00+03:00
2026-03-11T16:02:00+03:00
2026-03-11T16:09:00+03:00
россия
в мире
брянск
киев
вооруженные силы украины
россия
брянск
киев
