Захарова заявила об украинизации ООН из-за реакции на удар по Брянску

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила секретариат ООН в украинизации из-за необъективной реакции на удар ВСУ по Брянску.
Атака произошла во вторник. По последним данным, шесть человек погибли, еще 42 пострадали. Киев взял ответственность за теракт. Захарова считает, что Всемирная организация не отреагировала на него должным образом.
«
"Сотрудники секретариата ООН превратились как раз не в представителей единого ооновского голоса, а в тех, кто лоббирует либо одну страну, либо группу стран. В этом смысле украинизация секретариата ООН, к сожалению, вещь не придуманная", — заявила она в эфире радио Sputnik.
Представитель генсека Антониу Гуттереша ограничился лишь словами о том, что организация выступает против нанесения ударов по гражданским объектам, уточнила дипломат.
«
"Зачем они тогда все нужны там? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата, что они делают? Я хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, потому что они работают на те деньги, которые им направляют страны-члены", — отметила она.
Захарова добавила, что ВСУ нанесли удар по гражданскому населению преднамеренно. По данным Минздрава, двадцать пострадавших, включая ребенка, проходят лечение в Брянской области, состояние троих из них тяжелое. Еще девять человек эвакуируют в Москву.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные регионы. ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
