https://ria.ru/20260311/zakarpate-2079920885.html
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата - РИА Новости, 11.03.2026
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
Группа мужчин напала на сотрудников военкомата на западе Украины и повредила служебный автомобиль, сообщили в управлении полиции Закарпатской области. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:17:00+03:00
2026-03-11T12:17:00+03:00
2026-03-11T12:36:00+03:00
в мире
украина
закарпатская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079927323_15:0:616:338_1920x0_80_0_0_d191bdc9d07c37f4613faa98b6eb18e4.jpg
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079446354.html
украина
закарпатская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079927323_13:0:520:380_1920x0_80_0_0_943ddf7f537ca577ba55560440a42ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Россия, Вооруженные силы Украины
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
В Закарпатье группа мужчин напала на сотрудников военкомата
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группа мужчин напала на сотрудников военкомата на западе Украины и повредила служебный автомобиль, сообщили в управлении полиции Закарпатской области.
"Вчера вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
В ведомстве утверждают, что задержанные намеренно спровоцировали конфликт, деревянными палками они повредили автомобиль военкомата и "пытались оказать давление" на военнослужащих. В полиции уточнили, что задержаны три человека, устанавливаются все участники инцидента.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.