© Фото : Национальная полиция Украины

На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группа мужчин напала на сотрудников военкомата на западе Украины и повредила служебный автомобиль, сообщили в управлении полиции Закарпатской области.

"Вчера вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.

В ведомстве утверждают, что задержанные намеренно спровоцировали конфликт, деревянными палками они повредили автомобиль военкомата и "пытались оказать давление" на военнослужащих. В полиции уточнили, что задержаны три человека, устанавливаются все участники инцидента.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.