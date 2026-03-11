Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
12:17 11.03.2026 (обновлено: 12:36 11.03.2026)
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
На западе Украины группа мужчин напала на сотрудников военкомата
Группа мужчин напала на сотрудников военкомата на западе Украины и повредила служебный автомобиль, сообщили в управлении полиции Закарпатской области. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:17:00+03:00
2026-03-11T12:36:00+03:00
в мире
украина
закарпатская область
россия
вооруженные силы украины
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, украина, закарпатская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группа мужчин напала на сотрудников военкомата на западе Украины и повредила служебный автомобиль, сообщили в управлении полиции Закарпатской области.
"Вчера вблизи села Пацканево в Ужгородском районе группа местных мужчин совершила хулиганское нападение на военнослужащих ТЦК (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
В ведомстве утверждают, что задержанные намеренно спровоцировали конфликт, деревянными палками они повредили автомобиль военкомата и "пытались оказать давление" на военнослужащих. В полиции уточнили, что задержаны три человека, устанавливаются все участники инцидента.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
8 марта, 23:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
