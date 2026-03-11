Захарова прокомментировала урегулирование по Украине

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Надевшие розовые очки по украинскому урегулированию в контексте позиции США получили соответствующие результаты, а те, кто отнёсся к этому реалистично, успели подготовиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, эта цитата Пескова была креативной и яркой, поэтому и была в топе целые сутки.