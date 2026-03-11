Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/zaharova-2079909231.html
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине
Надевшие розовые очки по украинскому урегулированию в контексте позиции США получили соответствующие результаты, а те, кто отнёсся к этому реалистично, успели... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:49:00+03:00
2026-03-11T11:49:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3382a3656d257067abd8e54cff5ba06.jpg
https://ria.ru/20260307/tramp-2079255043.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078703098_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_d04db5d54da4411c002d5e8b93c9243a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дмитрий песков, мария захарова
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова

Захарова прокомментировала урегулирование по Украине

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Надевшие розовые очки по украинскому урегулированию в контексте позиции США получили соответствующие результаты, а те, кто отнёсся к этому реалистично, успели подготовиться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ровно здесь, ровно в этом зале, год назад… Дмитрий Сергеевич Песков сказал о том, что не надо надевать розовые очки по отношению ситуации по украинскому кризису в контексте позиции США… Те, кто пребывал и находился в розовых очках, которые не услышали, получили соответствующие результаты. А те, кто реалистично к этому относился, успели подготовиться к этому", - сказала она, выступая на второй всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: технологии, смыслы, кадры".
По её словам, эта цитата Пескова была креативной и яркой, поэтому и была в топе целые сутки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта 2025 года заявил, что многие спешат надевать розовые очки насчет действий США, но в России всегда должны быть готовыми отстаивать свои интересы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Трамп назвал урегулирование на Украине очень трудной задачей
7 марта, 18:04
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала