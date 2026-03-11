МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров, по ее словам, сейчас такие названия смотрятся нелепо.

"Посмотрите, как смешно сейчас это выглядит. Уже ничего не изменить. Не буду приводить конкретные названия жилых или гостиничных комплексов, которые сейчас выглядят неловко, неудобно, нелепо", - уточнила Захарова.