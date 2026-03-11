Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров - РИА Новости, 11.03.2026
09:19 11.03.2026
Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров
Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров - РИА Новости, 11.03.2026
Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров, по ее словам, сейчас такие названия смотрятся... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:19:00+03:00
2026-03-11T09:19:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
лев толстой (писатель)
федор достоевский
россия
в мире, россия, мария захарова, лев толстой (писатель), федор достоевский
В мире, Россия, Мария Захарова, Лев Толстой (писатель), Федор Достоевский
Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров

Захарова: использование англицизмов — сотворение ложных кумиров, выглядит нелепо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила использование англицизмов с сотворением ложных кумиров, по ее словам, сейчас такие названия смотрятся нелепо.
"Сотворение ложных кумиров. И в то же время либо частичный отказ, либо частичное забвение, либо пренебрежение своими собственными, истинными героями, символами, образами - это тоже, к сожалению, один из наших недостатков", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя использование англицизмов.
Дипломат вспомнила классиков русской литературы Льва Толстого и Федора Достоевского, чьи произведения предостерегали нас от поклонения этим ложным кумирам и антигероям.
"Посмотрите, как смешно сейчас это выглядит. Уже ничего не изменить. Не буду приводить конкретные названия жилых или гостиничных комплексов, которые сейчас выглядят неловко, неудобно, нелепо", - уточнила Захарова.
В миреРоссияМария ЗахароваЛев Толстой (писатель)Федор Достоевский
 
 
