Страны-участницы организации по русскому языку подписали уставные документы - РИА Новости, 11.03.2026
12:05 11.03.2026
Страны-участницы организации по русскому языку подписали уставные документы
Страны-участницы международной организации по русскому языку подписали основополагающие документы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку в Москве
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны-участницы международной организации по русскому языку подписали основополагающие документы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Как я понимаю, мы завершили процедуру подписания, и среди документов, которые теперь обрели уже юридический статус, документ о генеральном секретаре", - сказал Лавров в ходе I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
