Страны-участницы организации по русскому языку подписали уставные документы
Страны-участницы международной организации по русскому языку подписали основополагающие документы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.03.2026
россия
сергей лавров
в мире
россия, сергей лавров, в мире
