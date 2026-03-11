Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, беспокоится, что из-за травм его могут уволить из армии, командование будет ходатайствовать, чтобы он остался в войсках, сообщил заместитель командира батальона майор Роман Малютин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР , соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Он, конечно, удивил нас своей стойкостью. Парень кремень, молодец. До сих пор, что поражает, после того, что он столько всего перенес, первое, что его волнует, - это чтобы его не уволили из армии из-за его полученных травм. Мы будем ходатайствовать, чтобы он остался", - сказал Малютин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

По словам Малютина, Ярашев со своей группой захватил позицию, но остался один. Первое время Ярашев находился там скрытно и не дал противнику себя обнаружить, несмотря на то, что ВСУ вели разведку дронами, обстреливали артиллерией и наносили удары FPV-дронами, скидывали мины.

Благодаря информации, которую Ярашев добыл, ведя на позиции скрытое наблюдение, бригада добилась очень значительных успехов, рассказал заместитель командира батальона. Он уточнил, что группы, которые противник посылал на позицию Ярашева, не всегда доходили до него – их уничтожали российские дроны. Тем боевикам, которым удалось добраться до позиции, Ярашев показывал, "что значит русский солдат", отметил замкомбата.

Сослуживцы разговаривали с ним по рации, чтобы рядовой не чувствовал себя одиноко, сообщали ему новости, шутили и старались, чтобы у него все было в порядке. Кроме того, они передавали ему средства обогрева, боеприпасы, и взрывчатку. С помощью неё Ярашев перед тем, как покинуть свою позицию, заминировал подходы к ней.