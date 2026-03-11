Рейтинг@Mail.ru
Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии
15:59 11.03.2026 (обновлено: 16:10 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079993763.html
Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии
Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии - РИА Новости, 11.03.2026
Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии
Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, беспокоится, что из-за травм его могут уволить... РИА Новости, 11.03.2026
Замкомбата заявил, что будет ходатайствовать, чтобы Ярашев остался в армии

Замкомбата о Ярашеве: будем ходатайствовать, чтобы он остался в армии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рядовой российских Вооружённых сил Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, беспокоится, что из-за травм его могут уволить из армии, командование будет ходатайствовать, чтобы он остался в войсках, сообщил заместитель командира батальона майор Роман Малютин.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Он, конечно, удивил нас своей стойкостью. Парень кремень, молодец. До сих пор, что поражает, после того, что он столько всего перенес, первое, что его волнует, - это чтобы его не уволили из армии из-за его полученных травм. Мы будем ходатайствовать, чтобы он остался", - сказал Малютин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Вчера, 15:48
По словам Малютина, Ярашев со своей группой захватил позицию, но остался один. Первое время Ярашев находился там скрытно и не дал противнику себя обнаружить, несмотря на то, что ВСУ вели разведку дронами, обстреливали артиллерией и наносили удары FPV-дронами, скидывали мины.
Благодаря информации, которую Ярашев добыл, ведя на позиции скрытое наблюдение, бригада добилась очень значительных успехов, рассказал заместитель командира батальона. Он уточнил, что группы, которые противник посылал на позицию Ярашева, не всегда доходили до него – их уничтожали российские дроны. Тем боевикам, которым удалось добраться до позиции, Ярашев показывал, "что значит русский солдат", отметил замкомбата.
Сослуживцы разговаривали с ним по рации, чтобы рядовой не чувствовал себя одиноко, сообщали ему новости, шутили и старались, чтобы у него все было в порядке. Кроме того, они передавали ему средства обогрева, боеприпасы, и взрывчатку. С помощью неё Ярашев перед тем, как покинуть свою позицию, заминировал подходы к ней.
"Ну и когда уже мы его вывели, мы наблюдали, как подорвалась группа противника, заходя на эту позицию. Парень молодец, пример для подражания для всех военнослужащих, и старых, и молодых. Мы гордимся, что с нами служил Сергей, надеемся, что он вернется в наши ряды", - добавил Малютин.
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Замкомандира бригады рассказал об ответе Ярашева на предложение сдаться
Вчера, 15:46
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей Ярашев (Герой России)Вооруженные силы Украины
 
 
