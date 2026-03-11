Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показан рядовой Сергей Ярашев на позиции, которую он в одиночку удерживал в течение 68 дней. РИА Новости, 11.03.2026
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами
В Минобороны рассказали, что 21-летний парень и другие штурмовики захватывали "опорник" украинских боевиков. В итоге Ярашев первый ворвался в порядки ВСУ и, уничтожив огневые точки, позволил выполнить подразделению боевую задачу. А оставшись отрезанным от основных российских сил, боец 2 месяца передавал разведданные о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ. На видео – то, как Ярашеву доставляют боеприпасы и провизию коптерами. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино

МО РФ показало кадры с Ярашевым, в одиночку удерживавшим позиции у Гришино

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показан рядовой Сергей Ярашев на позиции, которую он в одиночку удерживал в течение 68 дней.
Президент РФ Владимир Путин удостоил звезды Героя России 21-летнего Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, соответствующий указ был опубликован 11 марта.
На кадрах видно, как Ярашеву, находящемуся в полуразрушенном здании, с помощью беспилотников доставляют боекомплект и провизию.
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
