https://ria.ru/20260311/yarashev-2079990583.html
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показан рядовой Сергей Ярашев на позиции, которую он в одиночку удерживал в течение 68 дней. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:48:00+03:00
2026-03-11T15:48:00+03:00
2026-03-11T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей ярашев (герой россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079990561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7039b3649be26f35396d2390bc60842e.jpg
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079983229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079990561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c0f2df02009b191eaaeadc3b0875aad.jpg
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами
В Минобороны рассказали, что 21-летний парень и другие штурмовики захватывали "опорник" украинских боевиков.
В итоге Ярашев первый ворвался в порядки ВСУ и, уничтожив огневые точки, позволил выполнить подразделению боевую задачу.
А оставшись отрезанным от основных российских сил, боец 2 месяца передавал разведданные о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ.
На видео – то, как Ярашеву доставляют боеприпасы и провизию коптерами.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-03-11T15:48
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей ярашев (герой россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Ярашев (Герой России), Безопасность
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
МО РФ показало кадры с Ярашевым, в одиночку удерживавшим позиции у Гришино