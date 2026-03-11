Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ в течение месяца не подозревали, что рядовой Сергей Ярашев сидит у них под боком и передаёт важные сведения, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков на видео от Минобороны России.

"Он в течение сначала 30 дней передавал очень важные, без преувеличения, я хочу сказать, очень важные сведения о передвижении противника. То есть месяц противник даже не подозревал, что у него под боком сидит наш боец и передает нам очень важные сведения", - сказал российский военнослужащий.