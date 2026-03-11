Рейтинг@Mail.ru
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
15:42 11.03.2026
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
ВСУ в течение месяца не подозревали, что рядовой Сергей Ярашев сидит у них под боком и передаёт важные сведения, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:42:00+03:00
2026-03-11T15:58:00+03:00
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева

Замкомандира бригады рассказал о подвиге Ярашева, державшего оборону у Гришино

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ в течение месяца не подозревали, что рядовой Сергей Ярашев сидит у них под боком и передаёт важные сведения, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков на видео от Минобороны России.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Он в течение сначала 30 дней передавал очень важные, без преувеличения, я хочу сказать, очень важные сведения о передвижении противника. То есть месяц противник даже не подозревал, что у него под боком сидит наш боец и передает нам очень важные сведения", - сказал российский военнослужащий.
Мать бойца, державшего оборону у Гришино, рассказала о его характере
Заголовок открываемого материала