https://ria.ru/20260311/yarashev-2079988934.html
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева - РИА Новости, 11.03.2026
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
ВСУ в течение месяца не подозревали, что рядовой Сергей Ярашев сидит у них под боком и передаёт важные сведения, об этом рассказал замкомандира бригады Вадим... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:42:00+03:00
2026-03-11T15:42:00+03:00
2026-03-11T15:58:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
владимир путин
сергей ярашев (герой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079989964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7381613fce11bf92f32cdd318d515f14.jpg
https://ria.ru/20260311/mat-2079891954.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079989964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_428e595b8e435cadeaf3b14f201dec17.jpg
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева
2026-03-11T15:42
true
PT4M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей ярашев (герой россии)
Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Ярашев (Герой России)
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Героя России Ярашева
Замкомандира бригады рассказал о подвиге Ярашева, державшего оборону у Гришино