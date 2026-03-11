https://ria.ru/20260311/yarashev-2079983229.html
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева - РИА Новости, 11.03.2026
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.03.2026
россия
донецкая народная республика
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами
В Минобороны рассказали, что 21-летний парень и другие штурмовики захватывали "опорник" украинских боевиков.
В итоге Ярашев первый ворвался в порядки ВСУ и, уничтожив огневые точки, позволил выполнить подразделению боевую задачу.
А оставшись отрезанным от основных российских сил, боец 2 месяца передавал разведданные о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ.
На видео – то, как Ярашеву доставляют боеприпасы и провизию коптерами.
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
МО РФ: рядовой Ярашев уничтожил огневые точки ВСУ и отразил несколько атак
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Минобороны
"Действуя в составе штурмовой группы в бою по захвату опорного пункта <...>, рядовой Сергей Ярашев первым ворвался в боевые порядки украинских боевиков и уничтожил несколько огневых точек противника, позволив успешно выполнить боевую задачу подразделению по овладению и зачистке рубежа обороны", — рассказали в ведомстве.
Затем боец оказался отрезанным от сослуживцев. Несмотря на это, он около двух месяцев передавал им разведданные о ВСУ. Ярашеву удалось отразить несколько атак штурмовиков и помешать им прорвать оборону.
Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков уточнил, что украинцы месяц не понимали, что рядовой сидит у них под боком и передает важные сведения. На предложение бросить оружие он ответил им в грубой форме.
"Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать FPV и артиллерией работать", — добавил Поздняков.
В среду президент Владимир Путин
присвоил 21-летнему бойцу за этот подвиг звание Героя России. Врачи сделали Ярашеву операцию, сейчас он восстанавливается в госпитале.
Как отметил замкомбата майор Роман Малютин, боец беспокоится, что из-за травм его могут уволить из армии. Командование будет ходатайствовать, чтобы он остался в войсках.