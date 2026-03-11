В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Минобороны

"Действуя в составе штурмовой группы в бою по захвату опорного пункта <...>, рядовой Сергей Ярашев первым ворвался в боевые порядки украинских боевиков и уничтожил несколько огневых точек противника, позволив успешно выполнить боевую задачу подразделению по овладению и зачистке рубежа обороны", — рассказали в ведомстве.

Затем боец оказался отрезанным от сослуживцев. Несмотря на это, он около двух месяцев передавал им разведданные о ВСУ. Ярашеву удалось отразить несколько атак штурмовиков и помешать им прорвать оборону.

Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков уточнил, что украинцы месяц не понимали, что рядовой сидит у них под боком и передает важные сведения. На предложение бросить оружие он ответил им в грубой форме.

"Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать FPV и артиллерией работать", — добавил Поздняков.

В среду президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу за этот подвиг звание Героя России. Врачи сделали Ярашеву операцию, сейчас он восстанавливается в госпитале.