В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 11.03.2026 (обновлено: 16:54 11.03.2026)
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.03.2026
Сослуживцы о подвиге рядового Сергея Ярашева
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами
В Минобороны рассказали, что 21-летний парень и другие штурмовики захватывали "опорник" украинских боевиков. В итоге Ярашев первый ворвался в порядки ВСУ и, уничтожив огневые точки, позволил выполнить подразделению боевую задачу. А оставшись отрезанным от основных российских сил, боец 2 месяца передавал разведданные о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ. На видео – то, как Ярашеву доставляют боеприпасы и провизию коптерами. 🔹 Подписаться на РИА Новости
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сергей ярашев (герой россии), владимир путин, донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Сергей Ярашев (Герой России), Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева

МО РФ: рядовой Ярашев уничтожил огневые точки ВСУ и отразил несколько атак

Сергей Ярашев
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Сергей Ярашев. Архивное фото
Сергей Ярашев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен Max Telegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Рядовой Сергей Ярашев, в одиночку державший 68 дней оборону возле Гришино в ДНР, уничтожил несколько огневых точек ВСУ, сообщило Минобороны.
"Действуя в составе штурмовой группы в бою по захвату опорного пункта <...>, рядовой Сергей Ярашев первым ворвался в боевые порядки украинских боевиков и уничтожил несколько огневых точек противника, позволив успешно выполнить боевую задачу подразделению по овладению и зачистке рубежа обороны", — рассказали в ведомстве.
Затем боец оказался отрезанным от сослуживцев. Несмотря на это, он около двух месяцев передавал им разведданные о ВСУ. Ярашеву удалось отразить несколько атак штурмовиков и помешать им прорвать оборону.
Заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков уточнил, что украинцы месяц не понимали, что рядовой сидит у них под боком и передает важные сведения. На предложение бросить оружие он ответил им в грубой форме.
"Они к нему подошли и предложили группе сдаться. Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать FPV и артиллерией работать", — добавил Поздняков.
В среду президент Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу за этот подвиг звание Героя России. Врачи сделали Ярашеву операцию, сейчас он восстанавливается в госпитале.
Как отметил замкомбата майор Роман Малютин, боец беспокоится, что из-за травм его могут уволить из армии. Командование будет ходатайствовать, чтобы он остался в войсках.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
10 марта, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинДонецкая Народная Республика
 
 
