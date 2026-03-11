Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы.

Если в январе 2011 года японские компании ввезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, то в том же месяце 2026 года - 2,2 тысячи тонн. Таким образом, в начале текущего года объем закупок увеличился в 1,7 раза по сравнению с тем, который был зафиксирован 15 лет назад.