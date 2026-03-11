Рейтинг@Mail.ru
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме - РИА Новости, 11.03.2026
07:26 11.03.2026
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме - РИА Новости, 11.03.2026
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской... РИА Новости, 11.03.2026
экономика
россия
япония
фукусима (префектура)
фукусима-1
чернобыльская аэс
россия
япония
фукусима (префектура)
экономика, россия, япония, фукусима (префектура), фукусима-1, чернобыльская аэс
Экономика, Россия, Япония, Фукусима (префектура), Фукусима-1, Чернобыльская АЭС
Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на АЭС в Фукусиме

РИА Новости: Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме

Лососевая путина на Сахалине
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Лососевая путина на Сахалине. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы.
Северо-восток Японии 11 марта 2011 года потрясло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Оно затопило систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к крупнейшей после Чернобыля аварии на атомной станции.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Вокруг АЭС "Фукусима-1" оказались миллионы кубометров радиоактивной земли
Вчера, 03:27
Если в январе 2011 года японские компании ввезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, то в том же месяце 2026 года - 2,2 тысячи тонн. Таким образом, в начале текущего года объем закупок увеличился в 1,7 раза по сравнению с тем, который был зафиксирован 15 лет назад.
В результате Россия в начале года стала седьмым по величине экспортером рыбного филе на японский рынок с долей в 5,3% от всех поставок. Эта доля 15 лет назад составляла 3,5%, а РФ занимала девятое место в списке основных поставщиков.
При этом больше всего рыбного филе в январе 2026 года японцы купили у США (15,6%), Чили (14,7%), Китая (11,9%), Индии (11,4%) и Норвегии (10,3%).
Кладбище машин, унесенных волной - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Радиоактивные кабаны. Последствия катастрофы в Фукусиме
31 октября 2025, 19:47
 
ЭкономикаРоссияЯпонияФукусима (префектура)Фукусима-1Чернобыльская АЭС
 
 
