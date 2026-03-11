https://ria.ru/20260311/yakutsk-2079861196.html
В Якутске возбудили дело после падения ребенка из окна детсада
Административное дело в отношении руководителя детсада "Белочка" в Якутске возбудили после падения ребенка из окна, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 11.03.2026
УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Административное дело в отношении руководителя детсада "Белочка" в Якутске возбудили после падения ребенка из окна, сообщает республиканская прокуратура.
В министерстве образования и науки Якутии сообщали, что инцидент произошел 20 февраля во время подготовки к завтраку: воспитанник детского сада "Белочка" забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Падение заметила воспитатель и попыталась схватить за одежду, однако не смогла удержать ребенка. Региональный главк СК РФ
начал проверку.
"Получение ребенком повреждений стало возможным в результате ненадлежащего исполнения работниками детского сада своих должностных обязанностей в части необеспечения постоянного присмотра за воспитанниками, их безопасности, в том числе путем исключения возможности самостоятельного открытия окон. Прокуратура внесла руководителю детского сада представление, возбудила в отношении нее дело об административном правонарушении по части 2 статье 5.57 КоАП РФ "нарушение права на образование", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Республиканская прокуратура также отмечает, что ребенок выпал с окна 2-го этажа и получил телесные повреждения в виде кататравмы, ушиба грудной клетки и поясничной области. Сейчас мальчик лечится дома.