В Якутске возбудили дело после падения ребенка из окна детсада

УЛАН-УДЭ, 11 мар - РИА Новости. Административное дело в отношении руководителя детсада "Белочка" в Якутске возбудили после падения ребенка из окна, сообщает республиканская прокуратура.

"Получение ребенком повреждений стало возможным в результате ненадлежащего исполнения работниками детского сада своих должностных обязанностей в части необеспечения постоянного присмотра за воспитанниками, их безопасности, в том числе путем исключения возможности самостоятельного открытия окон. Прокуратура внесла руководителю детского сада представление, возбудила в отношении нее дело об административном правонарушении по части 2 статье 5.57 КоАП РФ "нарушение права на образование", - говорится в сообщении надзорного ведомства.