Рейтинг@Mail.ru
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 11.03.2026 (обновлено: 11:12 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/vznos-2079855247.html
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам - РИА Новости, 11.03.2026
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам
Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для всех россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:45:00+03:00
2026-03-11T11:12:00+03:00
общество
россия
евгений уфимцев
всероссийский союз страховщиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dce8a6a935e1612ea05da6c4b52864b.jpg
https://ria.ru/20260307/rossijane-2079185605.html
https://ria.ru/20260216/pomosch-2074447990.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b402e17b0947b96aac1f261123b70d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков
Общество, Россия, Евгений Уфимцев, Всероссийский союз страховщиков
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам

РИА Новости: глава ВСС призвал повышать взносы на ОМС для курильщиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для всех россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС, чтобы они доплачивали за медицинскую страховку, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
Глава ВСС напомнил, что в России страховая медицина: работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги. "У нас социальная система, и я считаю, это правильно", — сказал он.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Россиянам напомнили о праве проверить качество полученного лечения по ОМС
7 марта, 09:06
Но государство, по его мнению, с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.
Комментируя ситуацию, когда в некоторых странах, если человек сильно поправился, его вообще могут лишить бесплатной медицинской страховки, Уфимцев сказал: "У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами".
Однако, чтобы это стало возможным, по его словам, необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянам раскрыли, как получить медпомощь в частных клиниках по ОМС
16 февраля, 02:10
При этом он подчеркнул, что люди должны сами делать выбор, как им поступать. "Если ты можешь это себе позволить — то пожалуйста", — сказал глава ВСС.
 
ОбществоРоссияЕвгений УфимцевВсероссийский союз страховщиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала