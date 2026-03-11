https://ria.ru/20260311/vznos-2079855247.html
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам - РИА Новости, 11.03.2026
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам
Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для всех россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:45:00+03:00
2026-03-11T07:45:00+03:00
2026-03-11T11:12:00+03:00
общество
россия
евгений уфимцев
всероссийский союз страховщиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dce8a6a935e1612ea05da6c4b52864b.jpg
https://ria.ru/20260307/rossijane-2079185605.html
https://ria.ru/20260216/pomosch-2074447990.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b402e17b0947b96aac1f261123b70d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений уфимцев, всероссийский союз страховщиков
Общество, Россия, Евгений Уфимцев, Всероссийский союз страховщиков
Глава союза страховщиков предложил повышать взносы по ОМС курильщикам
РИА Новости: глава ВСС призвал повышать взносы на ОМС для курильщиков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для всех россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС, чтобы они доплачивали за медицинскую страховку, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
Глава ВСС напомнил, что в России
страховая медицина: работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги. "У нас социальная система, и я считаю, это правильно", — сказал он.
Но государство, по его мнению, с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.
Комментируя ситуацию, когда в некоторых странах, если человек сильно поправился, его вообще могут лишить бесплатной медицинской страховки, Уфимцев
сказал: "У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами".
Однако, чтобы это стало возможным, по его словам, необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине.
При этом он подчеркнул, что люди должны сами делать выбор, как им поступать. "Если ты можешь это себе позволить — то пожалуйста", — сказал глава ВСС.