ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР, с помощью которой предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая, сообщает банк.

База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.