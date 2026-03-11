https://ria.ru/20260311/vtb-2080028312.html
ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае
ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР, с помощью которой предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая, сообщает банк.
База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.
"На сегодняшний день Китай – одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 год портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях – на 49%. Поиск проверенного партнера в Китае и построение надежного и долгосрочного сотрудничества — одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития - старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой.