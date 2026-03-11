Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vsu-2080067369.html
Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске
Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске
Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске
Атаками украинских БПЛА в ночь на 2 марта во внутригородских районах Новороссийска был поврежден 141 жилой объект, сообщает глава города Андрей Кравченко.
2026-03-11T21:30:00+03:00
2026-03-11T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске

Атаками БПЛА ВСУ в ночь на 2 марта в Новороссийске поврежден 141 жилой объект

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Атаками украинских БПЛА в ночь на 2 марта во внутригородских районах Новороссийска был поврежден 141 жилой объект, сообщает глава города Андрей Кравченко.
"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки на Новороссийск в ночь с 1 на 2 марта... Во внутригородских районах завершились обходы. Всего пострадал 141 жилой объект", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
По словам мэра, в Восточном районе на территории сгоревших домов волонтеры от предприятий и сотрудники МЧС продолжают демонтажные работы и расчистку мусора.
В доме в селе Мысхако полностью возобновлено газоснабжение, отметил глава города. Во второй половине домовладения, поврежденной сильнее всего, заведена временная сеть электроснабжения, будут установлены два электросчетчика. Начались работы по восстановлению крыши.
В одном из трех детских садов, в которых преимущественно повреждено остекление, уже выполнена замена стеклопакетов. Как сказал Кравченко, в ближайшие дни работы начнутся и в двух других детских садах.
В районных администрациях продолжается работа по сбору необходимой документации для оказания предусмотренных выплат, добавил мэр. В настоящее время собрано 248 пакетов документов.
Ранее глава города сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск в ночь на 2 марта восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада получили повреждения. Пострадали семь человек, пять из них были госпитализированы.
