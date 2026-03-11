Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске

КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Атаками украинских БПЛА в ночь на 2 марта во внутригородских районах Новороссийска был поврежден 141 жилой объект, сообщает глава города Андрей Кравченко.

"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки на Новороссийск в ночь с 1 на 2 марта... Во внутригородских районах завершились обходы. Всего пострадал 141 жилой объект", - написал Кравченко в своем Telegram-канале

По словам мэра, в Восточном районе на территории сгоревших домов волонтеры от предприятий и сотрудники МЧС продолжают демонтажные работы и расчистку мусора.

В доме в селе Мысхако полностью возобновлено газоснабжение, отметил глава города. Во второй половине домовладения, поврежденной сильнее всего, заведена временная сеть электроснабжения, будут установлены два электросчетчика. Начались работы по восстановлению крыши.

В одном из трех детских садов, в которых преимущественно повреждено остекление, уже выполнена замена стеклопакетов. Как сказал Кравченко, в ближайшие дни работы начнутся и в двух других детских садах.

В районных администрациях продолжается работа по сбору необходимой документации для оказания предусмотренных выплат, добавил мэр. В настоящее время собрано 248 пакетов документов.