Дроны ВСУ в ночь на второе марта повредили 141 жилой объект в Новороссийске
Атаками украинских БПЛА в ночь на 2 марта во внутригородских районах Новороссийска был поврежден 141 жилой объект, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 11.03.2026
КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Атаками украинских БПЛА в ночь на 2 марта во внутригородских районах Новороссийска был поврежден 141 жилой объект, сообщает глава города Андрей Кравченко.
"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки на Новороссийск
в ночь с 1 на 2 марта... Во внутригородских районах завершились обходы. Всего пострадал 141 жилой объект", - написал Кравченко
в своем Telegram-канале
.
По словам мэра, в Восточном районе на территории сгоревших домов волонтеры от предприятий и сотрудники МЧС
продолжают демонтажные работы и расчистку мусора.
В доме в селе Мысхако полностью возобновлено газоснабжение, отметил глава города. Во второй половине домовладения, поврежденной сильнее всего, заведена временная сеть электроснабжения, будут установлены два электросчетчика. Начались работы по восстановлению крыши.
В одном из трех детских садов, в которых преимущественно повреждено остекление, уже выполнена замена стеклопакетов. Как сказал Кравченко, в ближайшие дни работы начнутся и в двух других детских садах.
В районных администрациях продолжается работа по сбору необходимой документации для оказания предусмотренных выплат, добавил мэр. В настоящее время собрано 248 пакетов документов.
Ранее глава города сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ
на Новороссийск в ночь на 2 марта восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада получили повреждения. Пострадали семь человек, пять из них были госпитализированы.