Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделение 23-го инженерно‑позиционного полка ВСУ несет существенные потери из-за перевода инженеров в штурмовые подразделения в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Харьковской области также существенные потери несет 23-й инженерно-позиционный полк ВСУ . Часть потерь подразделения связана с переводом инженеров в штурмовики", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что планирование операций в штабах ВСУ часто ведётся по устаревшим картам, не отражающим реальную обстановку на местности.