https://ria.ru/20260311/vsu-2080057467.html
Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики
Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики - РИА Новости, 11.03.2026
Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики
Подразделение 23-го инженерно‑позиционного полка ВСУ несет существенные потери из-за перевода инженеров в штурмовые подразделения в Харьковской области,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:13:00+03:00
2026-03-11T20:13:00+03:00
2026-03-11T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260311/sbu-2080057185.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики
РИА Новости: инженеры ВСУ несут существенные потери из-за перевода в штурмовики
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделение 23-го инженерно‑позиционного полка ВСУ несет существенные потери из-за перевода инженеров в штурмовые подразделения в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской области
также существенные потери несет 23-й инженерно-позиционный полк ВСУ
. Часть потерь подразделения связана с переводом инженеров в штурмовики", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что планирование операций в штабах ВСУ часто ведётся по устаревшим картам, не отражающим реальную обстановку на местности.
"Зачастую инженерам поступает задача оборудовать позиции даже не в зоне поражения наших FPV-дронов, а уже на территории освобожденной российскими войсками", — отметил он.