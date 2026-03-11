Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 11.03.2026 (обновлено: 17:48 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/vsu-2080027255.html
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами
Киевский режим ночью в среду попытался атаковать 14 беспилотниками компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе, российские... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:33:00+03:00
2026-03-11T17:48:00+03:00
россия
голубой поток
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
турецкий поток
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_b5e01eada633e0807ad6895acf15d797.jpg
https://ria.ru/20260304/gazovoz-2078411569.html
россия
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a66f57c3f85f4f17b03e53d2dde5e0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, голубой поток, туапсе, краснодарский край, турецкий поток, происшествия
Россия, Голубой поток, Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край, Турецкий поток, Происшествия
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами

ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" в районе Туапсе 14 дронами

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим ночью в среду попытался атаковать 14 беспилотниками компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе, российские средства ПВО и РЭБ не допустили ущерба этому объекту, сообщило Минобороны России.
По данным МО РФ, в ночь на среду киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных беспилотников самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции "Русская" киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе", - говорится в сообщении министерства.
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допустили, подчеркнуло МО.
Газовоз - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минтранс рассказал, как совершили нападение на российский газовоз
4 марта, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГолубой потокТуапсеКраснодарский крайТурецкий потокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала