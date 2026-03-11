ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим ночью в среду попытался атаковать 14 беспилотниками компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе, российские средства ПВО и РЭБ не допустили ущерба этому объекту, сообщило Минобороны России.