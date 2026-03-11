ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киевский режим ночью в среду попытался атаковать 14 беспилотниками компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе, российские средства ПВО и РЭБ не допустили ущерба этому объекту, сообщило Минобороны России.
По данным МО РФ, в ночь на среду киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных беспилотников самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
"Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции "Русская" киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе", - говорится в сообщении министерства.
В результате слаженных действий расчетов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допустили, подчеркнуло МО.