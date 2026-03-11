Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vsu-2079898929.html
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском
Украинские военнослужащие под Славянском запускают дроны из домов, где живут гражданские, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:11:00+03:00
2026-03-11T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
славянск
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
https://ria.ru/20260310/pushilin-2079621978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
славянск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, славянск, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Славянск, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском

РИА Новости: ВСУ запускают БПЛА из жилых домов под Славянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие под Славянском запускают дроны из домов, где живут гражданские, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения ВСУ под Славянском запускают БПЛА из домов мирных жителей, прикрываясь живыми людьми", — сказал собеседник агентства.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин: ВС России получили возможность продвижения для охвата Славянска
10 марта, 10:02
Источник добавил, что украинские военнослужащие размещаются и в других гражданских строениях.
"Также зафиксировано размещение на территории православных храмов, в здании школы-интерната", — уточнил собеседник агентства.
Славянск — город на северо-западе ДНР. Вместе с Дружковкой, Краматорском и Константиновкой формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР. Успехи ВС РФ на данном направлении, включая освобождение населённых пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая, даёт возможность российским войскам продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата, ранее сообщил ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСлавянскКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала