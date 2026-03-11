https://ria.ru/20260311/vsu-2079898929.html
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском
ВСУ запускают дроны из жилых домов под Славянском
Украинские военнослужащие под Славянском запускают дроны из домов, где живут гражданские, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
