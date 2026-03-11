https://ria.ru/20260311/vsu-2079890950.html
В Брянске после удара ВСУ организовали пункт временного размещения
В Брянске после удара ВСУ организовали пункт временного размещения - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянске после удара ВСУ организовали пункт временного размещения
Пункт временного размещения организовали в гостинице Брянска после ракетного удара ВСУ, туда обратились четыре человека, сообщила пресс-служба городской... РИА Новости, 11.03.2026
брянск
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887339_269:0:2000:973_1920x0_80_0_0_628184015ec2b0960f52aeff0a4ad094.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079886491.html
