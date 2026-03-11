https://ria.ru/20260311/vsu-2079865160.html
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал
Люди не пострадали в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область в ночь среду, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 11.03.2026
