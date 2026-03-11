Рейтинг@Mail.ru
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 11.03.2026 (обновлено: 09:10 11.03.2026)
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал - РИА Новости, 11.03.2026
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал
Люди не пострадали в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область в ночь среду, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 11.03.2026
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал

Федорищев: при атаке дронов ВСУ на Самарскую область никто не пострадал

Военнослужащий на боевом дежурстве
Военнослужащий на боевом дежурстве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Люди не пострадали в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область в ночь среду, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее в 1.27 мск угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе, она продлилась около семи часов.
"Сегодня рано утром враг предпринял очередную попытку массированной атаки средствами БПЛА на наш регион... Погибших и пострадавших нет", - написал Федорищев в канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что атаковавшие беспилотники были подавлены и сбиты.
