ВСУ в районе Доброполья ведут документы на английском и французском языках
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 11.03.2026
ВСУ в районе Доброполья ведут документы на английском и французском языках
Украинские военнослужащие в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языках, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языках, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подразделения ВСУ в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языке", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, это делается для иностранных наёмников, которые были замечены на этом направлении.
"Вероятно — для удобства иностранных наёмников в подразделениях Омега ГУР, которые были зафиксированы в этом районе", — добавил он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Плененный солдат ВСУ восхитился подготовкой российских бойцов
Вчера, 07:42
 
