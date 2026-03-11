https://ria.ru/20260311/vsu-2079863978.html
ВСУ в районе Доброполья ведут документы на английском и французском языках
Украинские военнослужащие в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языках, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:02:00+03:00
