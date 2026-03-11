ВСУ в районе Доброполья ведут документы на английском и французском языках

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языках, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Подразделения ВСУ в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языке", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, это делается для иностранных наёмников, которые были замечены на этом направлении.