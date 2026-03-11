Украинский пленный пожаловался, что ему не помогла подготовка в Германии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Иванов рассказал, что подготовка, которую он проходил, в том числе, в Германии, ничего общего не имеет с реальными боевыми действиями и никак ему не помогла.

Он рассказал, что после насильной мобилизации прошёл подготовку, один из этапов которой состоялся в учебном центре под Берлином . Там, по признанию пленного, таких же боевиков, как он, учили удерживать позиции.

"То, чему учили, это всё бесполезно. Я не знаю, как я выжил вообще. Ни минуты не было, чтобы дрон не пролетел, у них там трассы прямо, они летают туда-сюда", - сказал Иванов в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Иванов рассказал, что был насильно мобилизован, когда шёл на работу. В военкомате его признали годным, несмотря на ранее сделанную операцию в связи с пороком сердца, и, угрожая физической расправой, вынудили "добровольно" подписать контракт.

После подготовки Иванов попал в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Командование поставило ему с сослуживцами задачу удерживать пункт, обещая, что в реальных боевых действиях им участвовать не придётся, так как российские войска якобы находятся "далеко за речкой".