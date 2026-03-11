Рейтинг@Mail.ru
Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ забили тревогу - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 11.03.2026
Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ забили тревогу
Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ забили тревогу
2026
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ забили тревогу

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ бьют тревогу и заявляют, что в подразделении "нет пленных, раненых или больных", а есть только пропавшие без вести и погибшие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Вдовы (погибших - ред.) и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ. Мать одного из солдат 71-й бригады открыто написала, что в этом подразделении нет пленных, раненых или больных. По ее словам, все солдаты либо "200-е" (ликвидированы - ред.), либо пропавшие без вести", – сообщил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Солдаты ВСУ на позициях питались снегом и дождевой водой, рассказал пленный
Вчера, 04:18
Он отметил, что количество панических сообщений от родственников военнослужащих 71-й бригады ВСУ растет, и все чаще командование бригады называют "мясниками".
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что 225-й отдельный штурмовой полк является "безусловным лидером" по числу пропавших без вести, там меньше всего дорожат жизнями личного состава.
