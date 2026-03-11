МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Родственники боевиков 71-й бригады ВСУ бьют тревогу и заявляют, что в подразделении "нет пленных, раненых или больных", а есть только пропавшие без вести и погибшие, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Вдовы (погибших - ред.) и жены пропавших без вести прямо заявляют, что это украинское подразделение превзошло 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ . Мать одного из солдат 71-й бригады открыто написала, что в этом подразделении нет пленных, раненых или больных. По ее словам, все солдаты либо "200-е" (ликвидированы - ред.), либо пропавшие без вести", – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что количество панических сообщений от родственников военнослужащих 71-й бригады ВСУ растет, и все чаще командование бригады называют "мясниками".