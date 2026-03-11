Рейтинг@Mail.ru
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vsu-2079846242.html
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере - РИА Новости, 11.03.2026
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере
Большая часть мин, используемых ВСУ на сумском участке фронта, произведены кустарным способом, а их корпусы распечатаны на 3D-принтере, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:33:00+03:00
2026-03-11T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899362_0:67:3131:1828_1920x0_80_0_0_e0486c282933736818688a19ef65e76d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899362_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_aa5809843f2ca82863594c3a23b328b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере

РИА Новости: большая часть мин ВСУ произведена кустарным способом на 3D-принтере

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота сапера военной полиции
Работа сапера военной полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа сапера военной полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Большая часть мин, используемых ВСУ на сумском участке фронта, произведены кустарным способом, а их корпусы распечатаны на 3D-принтере, рассказал РИА Новости сапер батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".
"В основном все мины они сейчас печатают на 3D-принтере, средства инициации тоже все самодельные на 3D-принтере. Там в ход гвозди идут и все на свете. Все боеприпасы, которые мы видим, они доставляют на наши позиции с помощью "птичек", все это сделано в гаражах, в сараях, у них поставлено это все на поток, все на 3D-принтере", - рассказал сапер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала