https://ria.ru/20260311/vsu-2079846242.html
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере - РИА Новости, 11.03.2026
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере
Большая часть мин, используемых ВСУ на сумском участке фронта, произведены кустарным способом, а их корпусы распечатаны на 3D-принтере, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:33:00+03:00
2026-03-11T05:33:00+03:00
2026-03-11T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899362_0:67:3131:1828_1920x0_80_0_0_e0486c282933736818688a19ef65e76d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848899362_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_aa5809843f2ca82863594c3a23b328b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере
РИА Новости: большая часть мин ВСУ произведена кустарным способом на 3D-принтере
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Большая часть мин, используемых ВСУ на сумском участке фронта, произведены кустарным способом, а их корпусы распечатаны на 3D-принтере, рассказал РИА Новости сапер батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".
"В основном все мины они сейчас печатают на 3D-принтере, средства инициации тоже все самодельные на 3D-принтере. Там в ход гвозди идут и все на свете. Все боеприпасы, которые мы видим, они доставляют на наши позиции с помощью "птичек", все это сделано в гаражах, в сараях, у них поставлено это все на поток, все на 3D-принтере", - рассказал сапер.