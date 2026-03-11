Сапер рассказал, как ВСУ печатают мины на 3D-принтере

"В основном все мины они сейчас печатают на 3D-принтере, средства инициации тоже все самодельные на 3D-принтере. Там в ход гвозди идут и все на свете. Все боеприпасы, которые мы видим, они доставляют на наши позиции с помощью "птичек", все это сделано в гаражах, в сараях, у них поставлено это все на поток, все на 3D-принтере", - рассказал сапер.