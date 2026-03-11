ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер

КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Нехватка взрывчатки для производства мин отмечается у ВСУ на сумском участке фронта, в связи с чем для производства боеприпасов на Украине используют промышленные взрывчатые вещества, рассказал РИА Новости сапер батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".

"Надо отметить, что у противника идет большая нехватка взрывчатых веществ. Например, они скидывают фугасные боеприпасы с гексакоптеров по типу "Бабы-Яги" и используют там взрывчатые вещества, которые используются на шахтах", - сказал сапер.

Он уточнил, что в связи с особенностями применения данных взрывчатых веществ и нехваткой профильных специалистов в рядах ВСУ мины с такой взрывчаткой очень часто не срабатывают.

"Много неразрывов получается у них, потому что здесь небольшие хитрости надо применять. Это напоминает ситуацию в конце Второй мировой войны, когда у немцев заканчивалась взрывчатка и они в ход пускали все", - добавил сапер.