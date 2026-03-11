Рейтинг@Mail.ru
ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 11.03.2026
ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер
ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер
Нехватка взрывчатки для производства мин отмечается у ВСУ на сумском участке фронта, в связи с чем для производства боеприпасов на Украине используют... РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ повторяют финал гитлеровцев, заявил сапер

РИА Новости: ВСУ используют промышленную взрывчатку для производства мин

© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Нехватка взрывчатки для производства мин отмечается у ВСУ на сумском участке фронта, в связи с чем для производства боеприпасов на Украине используют промышленные взрывчатые вещества, рассказал РИА Новости сапер батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Лев".
"Надо отметить, что у противника идет большая нехватка взрывчатых веществ. Например, они скидывают фугасные боеприпасы с гексакоптеров по типу "Бабы-Яги" и используют там взрывчатые вещества, которые используются на шахтах", - сказал сапер.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эксперт рассказал о применении ВСУ мин с эффектом Доплера
25 февраля, 04:16
Он уточнил, что в связи с особенностями применения данных взрывчатых веществ и нехваткой профильных специалистов в рядах ВСУ мины с такой взрывчаткой очень часто не срабатывают.
"Много неразрывов получается у них, потому что здесь небольшие хитрости надо применять. Это напоминает ситуацию в конце Второй мировой войны, когда у немцев заканчивалась взрывчатка и они в ход пускали все", - добавил сапер.
В конце Второй мировой войны, в 1944-1945 годах, из-за нехватки военных материалов и ресурсов Германия перешла на использование промышленной взрывчатки.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
