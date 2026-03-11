Рейтинг@Mail.ru
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 11.03.2026 (обновлено: 01:31 11.03.2026)
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой - РИА Новости, 11.03.2026
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой
Боевики ВСУ целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, был случай, когда оператор дрона дразнил бабушку с козой, рассказала женщина,... РИА Новости, 11.03.2026
белгородская область, россия, украина, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, В мире
Жительница Белгородской области рассказала, как ВСУ издевались над бабушкой

РИА Новости: оператор дрона ВСУ издевался над бабушкой с козой в Алисовке

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ целенаправленно издеваются над мирными жителями Белгородской области, был случай, когда оператор дрона дразнил бабушку с козой, рассказала женщина, получившая ранение.
"Дубовое, Разумное, да все приграничные (поселки - ред.) – беспилотники эти, как птицы, гоняются за людьми, за машинами… У нас бабушка с козой была. Мы, конечно, все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. То есть он издевательски гонялся, он именно за ней - то приблизится, то отдалится", - рассказала женщина, видео с ее показаниями РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По ее словам, случай с бабушкой произошел в деревне Алисовка. Еще в одной деревне женщине, работавшей в огороде, пришлось убегать от беспилотника. К счастью, дрон зацепился за дерево и не сдетонировал. Сама рассказчица получила ранение 23 февраля, когда спала в доме своих внуков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
