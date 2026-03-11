Врач назвала главную причину рака желудка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главное "молодильное яблочко" рака желудка — это хронический дистресс, гастриты, жесткие диеты, рассказала врач Виктория Заяц.

"Главное "молодильное яблочко" рака желудка — это хронический дистресс. У людей, живущих под постоянным прессингом, уровень кортизола зашкаливает годами, что буквально парализует клеточный иммунитет, обязанный уничтожать мутировавшие клетки", - сказала Заяц информационному порталу РИАМО

Также врач, комментируя диагноз 33-летнего блогера Лерчек ( Валерии Чекалиной ), у которой обнаружили злокачественные клетки, уточнила, что в столь раннем возрасте при таком диагнозе обычно сталкиваются либо с агрессивными наследственными мутациями, либо с последствиями катастрофического истощения организма.

По словам врача, хаотичное питание на бегу, жесткие диеты и годами нелеченая инфекция Helicobacter pylori — сливаясь воедино создают в слизистой желудка идеальную среду для злокачественного перерождения.

Кроме того, Заяц отметила, что эпидемия гастритов среди молодежи — это не просто изжога, это бомба замедленного действия. Она подчеркнула, что любая регулярная боль в животе требует не таблеток по самолечению, а срочной эндоскопии.