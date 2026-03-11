Рейтинг@Mail.ru
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
07:29 11.03.2026 (обновлено: 08:38 11.03.2026)
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ
Американские корабли опасаются сопровождать гражданские суда через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.03.2026
ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ

Reuters: ВМС США отказывают в сопровождении судов через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские корабли опасаются сопровождать гражданские суда через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок", — пишет агентство.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ
Вчера, 06:12
Один из источников отметил, что оценка Военно-морских сил Штатов, сделанная во время брифинга во вторник, осталась прежней: ситуация изменится только после снижения угрозы нападения.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп пообещал обеспечить безопасность судов в Ормузском проливе. Со своей стороны, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири подчеркнул, что Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать их.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Военная операция Штатов и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
