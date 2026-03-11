ВМС США отказывают в сопровождении через Ормузский пролив, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские корабли опасаются сопровождать гражданские суда через Ормузский пролив, передает Reuters со ссылкой на источники.
"ВМС США почти ежедневно отказывают представителям судоходной отрасли в предоставлении военного сопровождения через Ормузский пролив, заявляя, что риск атак пока слишком высок", — пишет агентство.
Один из источников отметил, что оценка Военно-морских сил Штатов, сделанная во время брифинга во вторник, осталась прежней: ситуация изменится только после снижения угрозы нападения.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп пообещал обеспечить безопасность судов в Ормузском проливе. Со своей стороны, командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири подчеркнул, что Тегеран не позволит американскому флоту сопровождать их.
Военная операция Штатов и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
