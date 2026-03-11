Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.

"Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.