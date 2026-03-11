https://ria.ru/20260311/vostok-2079918578.html
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 11.03.2026
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:10:00+03:00
2026-03-11T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662087_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_2000402bf6d58341c65fddecfad18247.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662087_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_c992f5bea2a475ecff842ecfabf4945a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ потеряли более 315 бойцов в зоне войск "Востока"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области", - подчеркнули в Минобороны России.