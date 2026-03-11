Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 11.03.2026 (обновлено: 12:11 11.03.2026)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 11.03.2026
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли более 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" продвинулись вглубь обороны противника

ВСУ потеряли более 315 бойцов в зоне войск "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 315 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области", - подчеркнули в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала