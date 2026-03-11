Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 11.03.2026 (обновлено: 15:44 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/volonter-2079988221.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер - РИА Новости, 11.03.2026
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер
В результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:40:00+03:00
2026-03-11T15:44:00+03:00
курская область
суджа
большесолдатский район
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20260311/posledstviya-2079963166.html
курская область
суджа
большесолдатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, большесолдатский район, александр хинштейн
Курская область, Суджа, Большесолдатский район, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер

Иностранный волонтер погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Преступления укронацистов продолжаются. По предварительной информации, сегодня ночью на автодороге Дьяконово — Суджа вблизи села Большое Солдатское Большесолдатского района FPV-дрон квадрокоптерного типа совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто — волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. По дороге в больницу, к глубокой скорби, он скончался", - написал он на платформе МАХ.
Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Сотрудники полиции и МЧС России у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Вчера, 15:33
 
Курская областьСуджаБольшесолдатский районАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала