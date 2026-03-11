https://ria.ru/20260311/volonter-2079988221.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер - РИА Новости, 11.03.2026
В Курской области при атаке дрона ВСУ погиб иностранный волонтер
В результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
