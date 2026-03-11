https://ria.ru/20260311/voditeli-2079947548.html
Немецкие водители скупили топливо на приграничных АЗС в Польше
Немецкие водители скупили топливо на приграничных АЗС в Польше - РИА Новости, 11.03.2026
Немецкие водители скупили топливо на приграничных АЗС в Польше
Немецкие водители скупили на польских приграничных АЗС все канистры, чтобы запасти больше дешевого топлива, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:40:00+03:00
2026-03-11T13:40:00+03:00
2026-03-11T14:09:00+03:00
в мире
германия
польша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079957398_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9690875d21808b099037f9c248e5ccc3.jpg
https://ria.ru/20260306/germanija-2078895551.html
https://ria.ru/20260306/benzin-2079033445.html
германия
польша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079957398_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_41e1a49a8197c9747fb91d438195f031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, ближний восток
В мире, Германия, Польша, Ближний Восток
Немецкие водители скупили топливо на приграничных АЗС в Польше
РИА Новости: немецкие водители скупили канистры с топливом на АЗС в Польше
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Немецкие водители скупили на польских приграничных АЗС все канистры, чтобы запасти больше дешевого топлива, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
"На нашей заправке девять из десяти заправляющихся автомобилей - с немецкой регистрацией. Они заливают не только полные баки, но и канистры. Немцы уже скупили все канистры в магазине на заправке", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что немецкие водители скупили канистры всех объемов. "У нас были канистры и на 20, и на 10, и на 5 литров. Ничего не осталось, и постоянно спрашивают о их наличии", - сказал сотрудник АЗС.
Он пояснил, что немецкие водители едут в Польшу
за топливом, так как, например, в Германии
самый ходовой 95-й бензин стоит дороже 2 евро за литр, а в Польше литр того же бензина стоит менее 1,6 в пересчете на евро.
Собеседник агентства отметил, что немецкие водители часто заливают топливо не только в баки и канистры, но и в неприспособленные для этого емкости, например, в пятилитровые пластиковые бутылки из-под питьевой воды.
По его словам, это вызывает беспокойство на предмет пожарной безопасности. "Заправлять в такие емкости топливо запрещено. Но кто им может запретить? Сегодня с утра мы лишний раз проверили огнетушители", - сказал сотрудник АЗС.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке
.