Немецкие водители скупили топливо на приграничных АЗС в Польше

ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Немецкие водители скупили на польских приграничных АЗС все канистры, чтобы запасти больше дешевого топлива, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.

"На нашей заправке девять из десяти заправляющихся автомобилей - с немецкой регистрацией. Они заливают не только полные баки, но и канистры. Немцы уже скупили все канистры в магазине на заправке", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что немецкие водители скупили канистры всех объемов. "У нас были канистры и на 20, и на 10, и на 5 литров. Ничего не осталось, и постоянно спрашивают о их наличии", - сказал сотрудник АЗС.

Он пояснил, что немецкие водители едут в Польшу за топливом, так как, например, в Германии самый ходовой 95-й бензин стоит дороже 2 евро за литр, а в Польше литр того же бензина стоит менее 1,6 в пересчете на евро.

Собеседник агентства отметил, что немецкие водители часто заливают топливо не только в баки и канистры, но и в неприспособленные для этого емкости, например, в пятилитровые пластиковые бутылки из-под питьевой воды.

По его словам, это вызывает беспокойство на предмет пожарной безопасности. "Заправлять в такие емкости топливо запрещено. Но кто им может запретить? Сегодня с утра мы лишний раз проверили огнетушители", - сказал сотрудник АЗС.