В Великом Новгороде возбудили дело из-за некачественной водопроводной воды
17:07 11.03.2026
В Великом Новгороде возбудили дело из-за некачественной водопроводной воды
В Великом Новгороде возбудили дело из-за некачественной водопроводной воды - РИА Новости, 11.03.2026
В Великом Новгороде возбудили дело из-за некачественной водопроводной воды
Возбуждено уголовного дело по факту ненадлежащего качества водоснабжения в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:07:00+03:00
2026-03-11T17:07:00+03:00
В Великом Новгороде возбудили дело из-за некачественной водопроводной воды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовного дело по факту ненадлежащего качества водоснабжения в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Уточняется, что была проведена процессуальная проверка по указанию руководителя СУСК по региону Николая Супруна после того, как в социальных сетях появились сообщения о неудовлетворительном качестве питьевой воды в Великом Новгороде.
"В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения … по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, несмотря на неоднократные предостережения со стороны Роспотребнадзора, продолжили оказывать услуги водоснабжения, не соответствующие санитарно-гигиеническим нормативам по показателям содержания алюминия, железа и мутности.
