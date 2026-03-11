В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Представителей жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК), объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также чиновников в Виннице на Украине будут привлекать к раздаче повесток военнообязанным, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение мэра города Сергея Моргунова.
"В Виннице будут привлекать представителей ЖЭК, ОСМД и старостата для раздачи повесток. Они войдут в состав мобильных групп оповещения. Также в эти группы войдут представители полиции и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). А на территории старостинских округов еще и чиновники горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В распоряжении отмечается, что указанным лицам поручено "в случае отказа военнообязанного получать повестку, либо если военнообязанный не обнаружен по указанному адресу, а также при других непредвиденных обстоятельствах, которые делают невозможным вручение повестки, составлять соответствующий акт".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.