Рейтинг@Mail.ru
В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vinnitsa-2080064466.html
В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток
В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток - РИА Новости, 11.03.2026
В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток
Представителей жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК), объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также чиновников в Виннице на Украине будут... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:03:00+03:00
2026-03-11T21:03:00+03:00
в мире
украина
винница
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260311/ukraina-2080057669.html
https://ria.ru/20260311/germanija-2080046819.html
украина
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винница, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винница, Вооруженные силы Украины
В Виннице представителей ЖЭК будут привлекать к раздаче повесток

В Виннице представителей ЖЭК и ОСМД будут привлекать к раздаче повесток

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Представителей жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭК), объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также чиновников в Виннице на Украине будут привлекать к раздаче повесток военнообязанным, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на распоряжение мэра города Сергея Моргунова.
Виннице будут привлекать представителей ЖЭК, ОСМД и старостата для раздачи повесток. Они войдут в состав мобильных групп оповещения. Также в эти группы войдут представители полиции и ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). А на территории старостинских округов еще и чиновники горсовета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Украинцы недовольны героизацией одного из главных "мясников" ВСУ Ширяева
Вчера, 20:15
В распоряжении отмечается, что указанным лицам поручено "в случае отказа военнообязанного получать повестку, либо если военнообязанный не обнаружен по указанному адресу, а также при других непредвиденных обстоятельствах, которые делают невозможным вручение повестки, составлять соответствующий акт".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ узнали, сколько украинских военных прошли подготовку в Германии
Вчера, 18:53
 
В миреУкраинаВинницаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала