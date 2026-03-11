Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Позиция вице-президента США Джей Ди Вэнса, некоторое время публично не комментировавшего атаку Соединенных Штатов на Иран, не является прецедентом, подобное уже происходило в администрации президента США, считает американист, руководитель агентства "Дубравский Консалтинг" Павел Дубравский.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс поддерживает удары США по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта. Как пишет издание, в момент начала операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Как пишет WSJ, вице-президент не делал публичных заявлений в течение двух дней после начала операции против Ирана, чтобы президент США Дональд Трамп мог быть "единственным уведомителем" от лица американской администрации по вопросам ударов.
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
10 марта, 08:37
Дубравский заявил "Ленте.ру", что у Вэнса могут быть разногласия с другими представителями администрации, однако команда Трампа остается единой. По словам политолога, подобные ситуации, когда вице-президент публично не комментировал действия лидера, случались и раньше, например, при прежней администрации.
"В свое время так же поступила Камала Харрис, когда Джо Байден выводил войска из Афганистана", - заявил Дубравский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.