Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
09:42 11.03.2026
Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана
в мире
сша
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
джеймс дэвид вэнс
в мире, сша, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Джеймс Дэвид Вэнс
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Позиция вице-президента США Джей Ди Вэнса, некоторое время публично не комментировавшего атаку Соединенных Штатов на Иран, не является прецедентом, подобное уже происходило в администрации президента США, считает американист, руководитель агентства "Дубравский Консалтинг" Павел Дубравский.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс поддерживает удары США по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта. Как пишет издание, в момент начала операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Как пишет WSJ, вице-президент не делал публичных заявлений в течение двух дней после начала операции против Ирана, чтобы президент США Дональд Трамп мог быть "единственным уведомителем" от лица американской администрации по вопросам ударов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вэнс поддерживает удары по Ирану, пишут СМИ
10 марта, 08:37
Дубравский заявил "Ленте.ру", что у Вэнса могут быть разногласия с другими представителями администрации, однако команда Трампа остается единой. По словам политолога, подобные ситуации, когда вице-президент публично не комментировал действия лидера, случались и раньше, например, при прежней администрации.
"В свое время так же поступила Камала Харрис, когда Джо Байден выводил войска из Афганистана", - заявил Дубравский.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
