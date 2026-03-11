Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Позиция вице-президента США Джей Ди Вэнса, некоторое время публично не комментировавшего атаку Соединенных Штатов на Иран, не является прецедентом, подобное уже происходило в администрации президента США, считает американист, руководитель агентства "Дубравский Консалтинг" Павел Дубравский.

"В свое время так же поступила Камала Харрис, когда Джо Байден выводил войска из Афганистана", - заявил Дубравский.