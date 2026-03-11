Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Европа столкнется с дефицитом энергоносителей и ростом цен из-за эскалации на Ближнем Востоке и отказа от российских энергоресурсов, а Венгрия сумеет себя защитить, несмотря на нефтяную блокаду Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.