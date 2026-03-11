Рейтинг@Mail.ru
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто
18:18 11.03.2026 (обновлено: 18:25 11.03.2026)
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.03.2026
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто
Европа столкнется с дефицитом энергоносителей и ростом цен из-за эскалации на Ближнем Востоке и отказа от российских энергоресурсов, а Венгрия сумеет себя... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, украина, венгрия, европа, петер сийярто, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Военная операция США и Израиля против Ирана
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия, в отличие от Европы, защитит себя от дефицита энергоносителей

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Европа столкнется с дефицитом энергоносителей и ростом цен из-за эскалации на Ближнем Востоке и отказа от российских энергоресурсов, а Венгрия сумеет себя защитить, несмотря на нефтяную блокаду Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейский энергетический рынок является самым узким и дефицитным в мире. Причина - неопределенность морских перевозок и исключение российских поставок. На практике это означает, что Брюссель отрезал Европу от двух источников в Евразийском регионе. Отныне функционирование европейской экономики могут обеспечить только энергоносители, поступающие из еще более отдаленных, а значит, и еще более дорогих источников", - сказал Сийярто, выступая в правительстве Венгрии.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев за день восстановит работу "Дружбы" при победе Орбана, заявил Сийярто
10 марта, 16:13
По его словам, многие соседние страны уже столкнулись с ростом цен на топливо, а Венгрия, ограничив цену на бензин и дизель "сможет защитить как венгерский бизнес, так и венгерских фермеров в этот критический период от попадания в безвыходное положение, частично вызванное войной в Иране, а частично - нефтяной блокадой Украины и партии "Тиса".
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничило цену на бензин и дизель, а также запретило экспорт нефти, бензина и дизеля. Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании правительства в связи с резким ростом цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке и остановки Украиной нефтепровода "Дружба", затронувшим и Венгрию.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"
Вчера, 11:16
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"
Вчера, 11:16
 
