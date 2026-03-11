Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал перевозку денег через Венгрию - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vengriya-2079820284.html
Сийярто прокомментировал перевозку денег через Венгрию
Сийярто прокомментировал перевозку денег через Венгрию - РИА Новости, 11.03.2026
Сийярто прокомментировал перевозку денег через Венгрию
Украина уже столько дней никак не может придумать объяснение, зачем перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию по странному маршруту, это выглядит... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:01:00+03:00
2026-03-11T00:01:00+03:00
в мире
венгрия
украина
австрия
петер сийярто
виктор орбан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
https://ria.ru/20260310/vengrija-2079773757.html
https://ria.ru/20260307/nalichnye-2079171326.html
венгрия
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, австрия, петер сийярто, виктор орбан, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Австрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
Сийярто прокомментировал перевозку денег через Венгрию

Сийярто: Украина не может придумать объяснение, зачем везти деньги через Венгрию

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Украина уже столько дней никак не может придумать объяснение, зачем перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию по странному маршруту, это выглядит подозрительно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией
Вчера, 18:25
"И когда возникает вопрос, что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 миллиарда евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште.
Министр также отметил, что инкассаторские машины были задержаны на шоссе, ведущем не в сторону Украины, а на юг Венгрии, и пошутил, что тогда можно было бы выбрать "маршрут через Польшу".
"Всё это в этой схеме очень подозрительно... Другими словами, мы знаем, мы ясно видим, что украинцы вмешиваются, украинцы заинтересованы в определённом исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас", - отметил Сийярто.
Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
 
В миреВенгрияУкраинаАвстрияПетер СийяртоВиктор ОрбанМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала