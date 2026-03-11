БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Украина уже столько дней никак не может придумать объяснение, зачем перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию по странному маршруту, это выглядит подозрительно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины , включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

"И когда возникает вопрос, что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 миллиарда евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште

Министр также отметил, что инкассаторские машины были задержаны на шоссе, ведущем не в сторону Украины, а на юг Венгрии, и пошутил, что тогда можно было бы выбрать "маршрут через Польшу".

"Всё это в этой схеме очень подозрительно... Другими словами, мы знаем, мы ясно видим, что украинцы вмешиваются, украинцы заинтересованы в определённом исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас", - отметил Сийярто.