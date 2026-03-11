https://ria.ru/20260311/utair-2079936541.html
Utair заявила о работе над получением разрешений на полеты в Дубай
Utair заявила о работе над получением разрешений на полеты в Дубай - РИА Новости, 11.03.2026
Utair заявила о работе над получением разрешений на полеты в Дубай
Авиакомпания Utair работает над получением новых слотов и разрешений на полеты в Дубай и продолжает следить за развитием ситуации, сообщил РИА Новости...
Utair заявила о работе над получением разрешений на полеты в Дубай
