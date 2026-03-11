Рейтинг@Mail.ru
15:17 11.03.2026 (обновлено: 15:20 11.03.2026)
Лишь 22 процента американцев доверяют верховному суду, показал опрос
Лишь 22% американцев заявили о значительной степени доверия по отношению к верховному суду США, это самый низкий показатель с 2000 года, следует из результатов... РИА Новости, 11.03.2026
https://ria.ru/20260310/opros-2079753929.html
сша
2026
Новости
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лишь 22% американцев заявили о значительной степени доверия по отношению к верховному суду США, это самый низкий показатель с 2000 года, следует из результатов опроса телеканала NBC.
Согласно итогам опроса, только 22% респондентов в значительной степени доверяют верховному суду, в то время как 40% имеют "некоторое" доверие, а 38% почти не доверяют ему или же не доверяют совсем.
По данным телеканала, с 2000 года, когда он начал задавать жителям США этот вопрос, показатель доверия к суду снижается как среди республиканцев, так и среди демократов.
Опрос проводился по телефону и в онлайн-формате с 27 февраля по 3 марта среди 1 тысячи зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет около 3,1%.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Опрос показал отношение американцев к операции США против Ирана
