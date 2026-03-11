https://ria.ru/20260311/ukraina-2080073927.html
Исследование показало число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине
Исследование показало число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Исследование показало число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине
Число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине почти сравнялось в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования Киевской школы экономики. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:24:00+03:00
2026-03-11T22:24:00+03:00
2026-03-11T22:24:00+03:00
в мире
украина
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079943480.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон
Исследование показало число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине
КШЭ: число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине почти сравнялось