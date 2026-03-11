Рейтинг@Mail.ru
22:24 11.03.2026
в мире, украина, оон
В мире, Украина, ООН
Исследование показало число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине

КШЭ: число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине почти сравнялось

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число пенсионеров и трудоспособных граждан на Украине почти сравнялось в 2025 году, свидетельствуют результаты исследования Киевской школы экономики.
"В 2025 году на Украине насчитывались 10,7 миллиона работающих, 10,2 миллиона пенсионеров, 1,7 миллиона ветеранов (в 2,4 раза больше, чем в 2021 году), 3,6 миллиона людей с инвалидностью и 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц", - говорится на сайте школы.
Агентство УНИАН о ссылкой на министерство социальной политики Украины в июле 2025 года передало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным Всемирной Организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди.
Логотип IPC - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Украинцы впали в истерику из-за снятия флага страны на Паралимпиаде
Вчера, 13:30
 
В миреУкраинаООН
 
 
