Украинцы недовольны героизацией одного из главных "мясников" ВСУ Ширяева

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Часть украинского общества раскритиковала развернувшуюся в стране информационную кампанию по героизации командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, кроме многочисленных публикаций родственников пропавших без вести украинских солдат к критике Ширяева подключился и медийный бывший комбат 47-й ОМБР Ширшин, который призвал судить Ширяева "за многочисленные потери подразделения".