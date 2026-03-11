Украинцы недовольны героизацией одного из главных "мясников" ВСУ Ширяева

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Часть украинского общества раскритиковала развернувшуюся в стране информационную кампанию по героизации командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, возмущения усилились на фоне возможных политических амбициях командира подразделения и его потенциальном участии в выборах в Верховную раду Украины.
"На Украине продолжается информационная кампания по героизации военного преступника - командира 225-го ОШП (отдельного штурмового полка - ред.) Ширяева. Попытка одного из главных "мясников" ВСУ стать медийной персоной с последующим избранием в Верховную раду, вызвала ожидаемую обратную реакцию в украинском обществе", - сообщил агентству источник.
По словам собеседника агентства, кроме многочисленных публикаций родственников пропавших без вести украинских солдат к критике Ширяева подключился и медийный бывший комбат 47-й ОМБР Ширшин, который призвал судить Ширяева "за многочисленные потери подразделения".