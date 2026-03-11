СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных сооружений, в котором фигурирует бывший глава Полтавской администрации, ныне председатель госфинмониторинга страны Филипп Пронин, сообщает в среду украинский телеканал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных сооружений, в котором фигурирует бывший глава Полтавской администрации, ныне председатель госфинмониторинга страны Филипп Пронин, сообщает в среду украинский телеканал "5"

НАБУ получило доступ к банковским счетам, чекам и выпискам в деле, в котором фигурирует бывший глава Полтавской областной военной администрации, а ныне председатель государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук, о растрате средств при строительстве фортификаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Как отмечает телеканал, согласно постановлению суда, детективы НАБУ подали семь ходатайств о доступе к документам, которые составляют банковскую тайну, в частности временный доступ к вещам и документам, которые есть во владении банковских учреждений и содержат "охраняемую законом тайну". Для продолжения расследования правоохранители хотят исследовать материалы, которые касаются компаний, фигурирующих в деле. Это документы оформлены в период с февраля 2024 года до конца октября 2025 года.

Кроме того, в НАБУ хотят установить конкретный объем активов, которые превышают законные доходы фигурантов и проверить участие конкретных людей в совершении преступлений. При этом представителей банковских учреждений, владеющих этой информацией, в суд не вызывали. Такое ходатайство подавали детективы, потому что существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов.

По данным телеканала, решением суда ходатайство НАБУ удовлетворили частично. В частности, детективам согласовали предоставление доступа с возможностью сделать копии: предоставленных для открытия счетов компаний, движения средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей; депозитных и кредитных договоров; данных о зачислении и списании со счетов денег; данных о сделках по закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов.