Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ukraina-2080057001.html
СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин
СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:10:00+03:00
2026-03-11T20:10:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20260302/ukraina-2078042828.html
https://ria.ru/20260306/ukraina-2079044711.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
СМИ: НАБУ проверит счета по делу о фортификациях, где фигурирует Пронин

НАБУ получило доступ к банковской тайне по делу, где фигурирует Пронин

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к банковской тайне по делу о злоупотреблениях во время строительства фортификационных сооружений, в котором фигурирует бывший глава Полтавской администрации, ныне председатель госфинмониторинга страны Филипп Пронин, сообщает в среду украинский телеканал "5".
"НАБУ получило доступ к банковским счетам, чекам и выпискам в деле, в котором фигурирует бывший глава Полтавской областной военной администрации, а ныне председатель государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук, о растрате средств при строительстве фортификаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
НАБУ объявило в розыск родителей экс-чиновника из окружения Зеленского
2 марта, 23:05
Как отмечает телеканал, согласно постановлению суда, детективы НАБУ подали семь ходатайств о доступе к документам, которые составляют банковскую тайну, в частности временный доступ к вещам и документам, которые есть во владении банковских учреждений и содержат "охраняемую законом тайну". Для продолжения расследования правоохранители хотят исследовать материалы, которые касаются компаний, фигурирующих в деле. Это документы оформлены в период с февраля 2024 года до конца октября 2025 года.
Кроме того, в НАБУ хотят установить конкретный объем активов, которые превышают законные доходы фигурантов и проверить участие конкретных людей в совершении преступлений. При этом представителей банковских учреждений, владеющих этой информацией, в суд не вызывали. Такое ходатайство подавали детективы, потому что существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов.
По данным телеканала, решением суда ходатайство НАБУ удовлетворили частично. В частности, детективам согласовали предоставление доступа с возможностью сделать копии: предоставленных для открытия счетов компаний, движения средств с расшифровкой названий предприятий, назначения и суммы платежей; депозитных и кредитных договоров; данных о зачислении и списании со счетов денег; данных о сделках по закупке продукции, работ и услуг за наличные средства, снятые с банковских счетов.
Пронин занимал кресло главы Полтавской областной военной администрации с октября 2023 года по декабрь 2024-го. С 31 декабря 2024 года он возглавил госфинмониторинг Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 3 сентября 2025 года сообщил, что минимум 4,8 миллиона долларов были украдены при строительстве фортификационных сооружений в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. По его словам, за работы отвечала Полтавская областная военная администрация. Как утверждает депутат, деньги "осели в карманах чиновников и подрядчиков", при этом занимавший в то время должность главы Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин и его заместитель знали об этой афере.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Украине завели дело после задержания в Венгрии семи украинцев
6 марта, 15:31
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала