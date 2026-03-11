На Украине изучение английского языка в детсадах станет обязательным

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Изучение английского языка в детских садах на Украине с 1 сентября станет обязательным, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на министерство образования.
"С 1 сентября этого года в детских садах станет обязательным изучение английского для детей 5–6 лет. Предусмотрено введение должности учителя английского языка в детсадах из расчёта 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для будущих преподавателей разработаны практические рекомендации по проведению занятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в июне 2024 года сообщал, что украинский парламент приняла во втором чтении закон о статусе английского на Украине как языка международного общения.
