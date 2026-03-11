На Украине изучение английского языка в детсадах станет обязательным

"С 1 сентября этого года в детских садах станет обязательным изучение английского для детей 5–6 лет. Предусмотрено введение должности учителя английского языка в детсадах из расчёта 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для будущих преподавателей разработаны практические рекомендации по проведению занятий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.