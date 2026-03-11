https://ria.ru/20260311/ukraina-2080022577.html
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2026
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
вооруженные силы украины
запорожье
россия
в мире, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
