Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска.
К своему сообщению в Telegram-канале чиновник прикрепил видео с пострадавшим мирным жителем Брянска, сидящим на тротуаре на фоне горящих автомобилей, а также написал антироссийский комментарий.
Украинские чиновники регулярно выступали с поддержкой ударов по гражданским объектам РФ.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ударов ВСУ по Брянску напомнил, что демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ, подобные тому, который был нанесен по Брянску во вторник, не совершаются без прямых указаний верхушки киевского режима.