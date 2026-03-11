Рейтинг@Mail.ru
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 11.03.2026 (обновлено: 14:45 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/ukraina-2079961040.html
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска - РИА Новости, 11.03.2026
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска
Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:16:00+03:00
2026-03-11T14:45:00+03:00
в мире
брянск
россия
брянская область
андрей коваленко
александр богомаз
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260311/kreml-2079937406.html
https://ria.ru/20260311/zaharova-2079909231.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брянск, россия, брянская область, андрей коваленко, александр богомаз, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Брянск, Россия, Брянская область, Андрей Коваленко, Александр Богомаз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинский чиновник обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска

Украинский чиновник Коваленко обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Руководитель центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко обрадовался удару ВСУ по мирным жителям Брянска.
К своему сообщению в Telegram-канале чиновник прикрепил видео с пострадавшим мирным жителем Брянска, сидящим на тротуаре на фоне горящих автомобилей, а также написал антироссийский комментарий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Кремле напомнили о цели демилитаризации Украины
Вчера, 13:05
Коваленко возглавляет при СНБО центр, который киевский режим называет "противодействующим дезинформации".
Украинские чиновники регулярно выступали с поддержкой ударов по гражданским объектам РФ.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после ударов ВСУ по Брянску напомнил, что демилитаризация Украины и лишение Киева возможности наносить варварские удары, подобные атаке на Брянск, является одной из целей проводимой спецоперации.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ, подобные тому, который был нанесен по Брянску во вторник, не совершаются без прямых указаний верхушки киевского режима.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова прокомментировала урегулирование по Украине
Вчера, 11:49
 
В миреБрянскРоссияБрянская областьАндрей КоваленкоАлександр БогомазВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала